РИАМО - 4 фев. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ходе тушения пожара на мебельной фабрике в городском округе Фрязино. В ликвидации пожара задействованы 90 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 февраля в 17:54. Локализовать возгорание удалось к 20:37, а ликвидировать открытое горение – к 06:15 4 февраля.

К борьбе с пожаром привлекли 90 человек и 32 единицы техники.

Прокуратура Московской области ранее назначила проведение проверки по факту пожара.

Всего за минувшие сутки в Подмосковье произошло 19 техногенных пожаров, спасателям удалось вызволить из пожаров 91 человека. На тушение пожаров были направлены 168 человек и 48 единиц техники.