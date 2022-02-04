РИАМО - 4 фев. По итогам короткой программы командного турнира Зимних Олимпийских игр фигурист из РФ Марк Кондратюк занял третье место. В общем зачете Россия также занимает третью строчку, сообщает «Вечерняя Москва».

На первом месте оказался спортсмен из США Натан Чен с 111,71 балла, на втором – японец Сема Уно, который набрал 105,46 балла. Россиянин Кондратюк смог набрать 95,81 балла.

Ранее правительство России утвердило распоряжение о присуждении наград победителям и призерам Олимпиады и Паралимпиады в Пекине. Получение золотой медали принесет спортсмену 4 млн рублей.

Официальное открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится в пятницу в 15 часов по московскому времени. Олимпиада будет идти до 20 февраля, Россию представят 213 спортсменов.

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