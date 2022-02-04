РИАМО - 4 фев. В жилом доме в Нагатинском Затоне произошел пожар. В ходе тушения возгорания были спасены 12 человек. Пожар удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Вечером 3 февраля в МЧС сообщили о пожаре по адресу: ул. Новинки, д. 15. Возгорание произошло в межквартирном холле, в квартире и на балконе 2 этажа дома. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Возгорание локализовали в 22:12 и полностью потушили в 22:58.

Во время тушения пожара спасли 12 человек, среди которых 1 ребенок. Сведений о пострадавших не поступало.