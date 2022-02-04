РИАМО – 4 фев. Участниками нацпроекта «Производительность труда» в январе стали 10 московских предприятий обрабатывающей промышленности, сообщил министр правительства города, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

«По итогам первого месяца работы Агентства стратегического развития Москвы и созданного на его базе Регионального центра компетенций десять столичных предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда», — сказал Пуртов.

Он добавил, что среди них — производитель энергоэффективного светодиодного освещения, ведущее отечественное предприятие по производству комбикорма, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясной продукции, крупный производитель кабельных изделий.

Работа по внедрению практик бережливого производства на предприятиях стартует в I квартале 2022 года и продлится полгода для каждого участника проекта. За это время эксперты соберут сведения о производственных процессах предприятия, выделят один пилотный поток для выявления актуальных проблем, проанализируют их, предложат индивидуальные решения по устранению или сведению их к минимуму. Участники проекта смогут повысить производительность труда, эффективность работы, улучшат систему производства, повысят конкурентоспособность продукции и улучшат ее качество.

Прием заявок столичных компаний на участие в нацпроекте «Производительность труда» стартовал в январе. В этом году бесплатную адресную поддержку получат 109 предприятий. Участниками первого этапа из них станет 21 компания. Первые результаты будут показаны по итогам года. Рост производительности должен увеличиться как минимум на 5%.

Подведомственное департаменту экономической политики и развития столицы Агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия») занимается реализацией нацпроекта «Производительность труда» в городе. В нацпроекте могут участвовать компании, которые зарегистрированы или действуют на территории Москвы, выручка которых за предыдущий год составляет не меньше 400 млн руб. Кроме того, эти компании должны относиться к одной из следующих отраслей: обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, торговля, транспорт. Доля иностранного участия в уставном капитале компания должна быть не больше 50%.

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте «производительность.рф» с обязательным указанием региона участия «город Москва».​​