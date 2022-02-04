РИАМО - 4 фев. В пятницу в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, не исключено выпадение слабого снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, по области — минус 10 – минус 5 градусов.

Днем атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 8 м/с. Влажность воздуха — порядка 75%.

Чтобы избежать симптомов метеопатологии, синоптики рекомендуют соблюдать назначения лечащего врача, уделять время отдыху и полноценному сну. Кроме того, не следует отказываться от прогулок на свежем воздухе.

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