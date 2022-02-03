РИАМО - 3 фев. Из собственности Московской области в Богородском округе в аренду ООО «РРК Логистик» предоставлено 3 земельных участка общей площадью 7,2 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Передача земли инвесторам без торгов — одна из эффективных мер государственной поддержки, которую мы предоставляем. Благодаря чему одни предприятия могут расширить или модернизировать уже имеющиеся производственные мощности, другие же - строят новые производства. А это, в свою очередь, - дополнительные рабочие места и налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты» - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В рамках инвестиционного проекта уже в этом году запланировано строительство мультитемпературного производственно-складского комплекса мощностью 20 тыс. тонн, предназначенного для хранения и переработки рыбы, морепродуктов и другой сельскохозяйственной продукции.

Благодаря реализации этого масштабного проекта будет создано 180 рабочих мест, налоговые поступления превысят 1 млрд 952 млн рублей.