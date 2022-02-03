РИАМО - 3 фев. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило оценку заводов «РТ-Инвест» по строительству заводов энергоутилизации отходов и подтвердило реализуемую программу в части применения «зеленых» финансовых инструментов по национальным стандартам, сообщает пресс-служба компании.

Итоговая оценка АКРА составила GR-1, что говорит об очень высоком уровне соответствия лучшим практикам.

«РТ-Инвест» строит в Московской области и Казани инфраструктуру по обращению с отходами.

По сведениям АКРА, финансируемые «РТ-Инвест» проекты соответствуют критериям национальной таксономии «зеленых» проектов». Кроме того, агентство отметило «экономическую состоятельность проектов как высокую».

Рейтинговая шкала АКРА включает 5 уровней, где GR-1 – наилучший результат. При присвоении оценки использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. Проекты компании и управление привлеченными средствами, как отмечено в документе, соответствуют лучшим мировым практикам.

«Присвоение максимального уровня соответствия нашему флагманскому проекту по итогам независимого заключения, сделанного агентством АКРА, подтверждает факт положительного эффекта от заводов по термической переработке отходов для окружающей среды, безопасности технологий и прозрачности предоставления информации о проекте», - отметил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний РФ, представляющие финансовый и корпоративный секторы, а уставный капитал составляет свыше 3 млрд рублей. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.