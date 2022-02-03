РИАМО - 3 фев. По итогам прошлого года в Московской области отметили рост потребления электрической энергии, этому способствовал в том числе перевод на удаленную работу части сотрудников из столицы, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» - две крупнейшие электросетевые компании, обслуживающие Подмосковье.

Так, в «Россети Московский регион» сообщили, что в зоне их обслуживания в прошлом году энергопотребление в сетях компании в регионе составило 50 172 млн кВтч, что на 8,8% больше, чем годом ранее. За 2020 год Московская область потребила 46 117,5 млн кВтч.

Массовый отток населения столичного региона в связи с пандемией Covid-19 и удаленной работой способствовал росту энергопотребления Подмосковья не только относительно 2020 года, но и относительно допандемийного 2019 года. Рост относительно 2019 года превысил 10%. Потребление электроэнергии по итогам 2019 года зафиксировано на уровне 45 481,5 млн кВт/ч.

Росту потребления электрической энергии в Подмосковье в 2021 году способствовал целый ряд причин: рост нового технологического присоединения по физическим лицам в области, восстановление работы промпредприятий после пандемии, миграция населения из столицы в связи с удаленной работой.

Еще одна из основных причин – погодные условия. В прошлом году выдалось жаркое лето, холодные осень и зима. 22 декабря 2021 года при температуре воздуха минус 20 градусов зафиксирован максимум потребления электроэнергии в энергосистеме – 19 488 МВт.

В Подмосковье выросло и число заявок на заключение договоров на техподключение. По итогам года АО «Мособлэнерго» заключило свыше 15 тыс. договоров на технологическое присоединение к электросетям компании. Мощность по заключенным договорам составила 468 МВт, к электрическим сетям подключили свыше 13 тыс. объектов. Присоединенная мощность составила 337 МВт.

Наибольшее количество подключений выполнено в округах Раменский, Коломна, Щелково, Одинцовский, Павлово-Посадский и Домодедово. К электрическим сетям присоединено 19 социально значимых объектов региона. Среди них школы, детские сады, спортобъекты и больницы, а еще многоквартирные дома, строящиеся в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Всего за 2021 год сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано свыше 15 тыс. заявок на техприсоединение на суммарную мощность 546 МВт. 99% заявок на подключение к сетям компании было подано через портал потребителя.