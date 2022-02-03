РИАМО - 3 фев. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России готовятся документы для отмены карантина лицам, которые контактировали с инфицированными омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Это решение Попова объяснила тем, что омикрон очень заразен, при этом зачастую многие им болеют бессимптомно. По ее словам, до 20% заразившихся этой мутацией Covid-19 не имеют никаких симптомов болезни. А в столице бессимптомно болеют около 40% инфицированных.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не собираются вводить локдаун из-за большого числа заболевших.