РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 фев. В библиотеке Дома культуры «Белая Дача» городского округа Котельники в пятницу пройдет тематический вечер, посвященный творчеству советской и российской актрисы Веры Васильевой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Славу ей принесла кинокартина «Сказание о земле Сибирской». За главную роль в фильме Васильева получила Сталинскую премию.

Начало мероприятия в 15:00. ДК расположен по адресу: микрорайон Белая Дача, д. 3.