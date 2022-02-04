РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Мытищинская картинная галерея приглашает в пятницу на открытие выставки «Фамильные секреты из Сергиева Посада», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В основе экспозиции - расписная старинная утварь от Натальи Жуковой, акварель Дмитрия Жукова, текстиль с росписью Юлии Ромашко (Жуковой).

Выставка дополнена костюмами Людмилы Жуковой и фотографиями архитектурных проектов Евгения Жукова.

Открытие состоится в 15:00. Адрес галереи: ул. Мира, 7. Телефон: 8(498)720-54-40.