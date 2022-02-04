РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В пятницу в музее промыслов Федоскино городского округа Мытищи откроется выставка «Увидеть тон, увидеть цвет, природой созданный сюжет», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Выставка из частной коллекции талантливого федоскинского художника Дмитрия Рогатова. В выставочном зале музея будут представлены живопись, графика, лаковая миниатюра, павловопосадские платки, напечатанные по эскизам художника, и многое другое.

Рогатов - член Союза художников России, выпускник Федоскинского училища миниатюрной живописи, потомственный федоскинский художник. Мастерски владеет различными техниками акварельной и масляной живописи, применяя как традиционную технику письма, так и разрабатывая новые стилистические приемы: цветом передает ритм, то энергичный и бурный, то мягкий и плавный, созвучный содержанию картин.

Пейзажи, портреты, жанровые и фольклорные сюжеты - далеко не полный перечень его творческих воплощений.

Рогатов - активный участник выставок как в России, так и за ее пределами. Музей приглашает всех познакомиться с творчеством яркого мастера. Выставка продлится до 3 апреля.

Адрес музея: Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, стр. 7. Телефон: 8(964)645-28-01.