РИАМО - 4 фев. В Пекине в 15 часов по московскому времени начнется церемония открытия XXIV Олимпийских зимних игр, сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

Автор сценария открытия Игр Чжан Имоу отметил, что зажжение чаши с олимпийским огнем будет сделано самым нестандартным за 100 лет способом. В сценарии церемонии он уделил большое внимание темам защиты экологии и снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу.

Президент РФ Владимир Путин пожелал отечественным олимпийцам боевого настроя перед Играми в Пекине, где спортсмены будут проверять свои силы в борьбе с сильнейшими атлетами мира.

Также пожелал успехов спортсменам на Играх в Китае и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы за всех будем переживать, вы будете побеждать», — сказал глава Подмосковья.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов напомнил, что Олимпийские игры - важнейшее событие для спортсменов, тренеров, всего спортивного сообщества страны.

«В условиях пандемии сборным приходится принимать новые правила, поддерживать особый психологический настрой. Подмосковные спортсмены и тренерский штаб делали ставку на грамотный тренировочный процесс», - отметил Абаренов.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Россию на Играх будут представлять 109 мужчин и 104 женщины из 27 регионов страны. Больше всего в сборной страны представителей Москвы (43) Санкт-Петербурга (30) и Подмосковья (20).

В составе сборной РФ есть много опытных спортсменов. Самый возрастной олимпиец в команде – горнолыжник Александр Хорошилов, который 16 февраля отпразднует 38-летие. Он выступал на Играх в Турине, Ванкувере, Сочи и Пхенчхане.

Самыми юными участницами команды стали 15-летние фристайлистка Александра Глазкова и фигуристка-одиночница Камила Валиева.

В рамках Игр спортсмены со всего мира разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта. Первые 6 комплектов наград разыграют 5 февраля.

Также 5 февраля в парках в городских округах Химки, Красногорск, Одинцовский, Домодедово откроются фан-зоны с трансляцией соревнований с Олимпиады на больших экранах.​