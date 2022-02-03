РИАМО - 3 фев. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что если после приема препаратов от Covid-19 начались побочные явления, то стоит немедленно обращаться к доктору, сообщает «Вечерняя Москва».

Также она отметила, что если самочувствие ухудшилось очень сильно, то нужно вызывать скорую.

«Если врач назначил эти препараты конкретному пациенту в конкретной ситуации, значит, польза от назначения лекарственного препарата превышает риски побочных эффектов», — сказала она.

Чернышова добавила, что побочные эффекты могут возникнуть у каждого лекарственного препарата. Поэтому надо всегда оценивать пользу и риски.