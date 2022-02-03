РИАМО - 3 фев. После перенесенного коронавируса секс должен быть щадящим, чтобы не перегружать сердце и сосуды, сообщила врач-кардиолог Асият Хачирова.

Она призвала прислушиваться к своему организму и вовремя «сбавлять обороты».

«При постковиде организм ослаблен. Даже минимальная физическая нагрузка дает сильное сердцебиение. Это отклонение самостоятельно проходит через месяц или два после Covid-19. Если логически рассуждать, то секс в это время должен быть щадящим. Секс – это физическая нагрузка, и ее надо максимально адаптировать под свое состояние», – объяснила Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.

Она также добавила, что секс при постковиде не является смертельно опасным занятием. Но лучше не перенапрягаться, чтобы не заработать себе инфаркт.