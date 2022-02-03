РИАМО - 3 фев. Около 100 тыс. школьников Московской области узнали, что ждет елку после новогодних праздников благодаря интерактивному «ЭКОуроку», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Урок прошел на тему: «Подари своей елке вторую жизнь», на нем речь зашла о раздельном сборе отходов, их сортировке и дальнейшей переработке.

Проводили урок министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, исполнительный директор МОСОБЛВООП Ярослав Вольпин и координатор проекта «Детки кремлевской елки» Елена Белоусова.

Министр подчекнул, что воспитывать в себе полезные привычки с самого детства — очень важно.

«Необходимо формировать правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья. За вами - подрастающим поколением, наше будущее, именно вы будете продолжать вносить вклад в экологию Подмосковья», - сказал Велиховский.

Ребятам из 4-6 классов рассказывали о том, как правильно обращаться с отходами, что происходит с деревом после новогодних праздников, а также проследили за его судьбой.