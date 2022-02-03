РИАМО - 3 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение подмосковного УФАС России о нарушении ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ЗАО «Финансовый консультант» на действия РКК «Энергия» при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на оказание услуг по оценке движимого и недвижимого имущества непрофильных активов заказчика.

По результатам рассмотрения, региональное УФАС России признало жалобу компании частично обоснованной. Не согласившись с указанным решением, РКК обратилась в суд.

Арбитражный суд столицы отказал РКК «Энергия» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения подмосквного УФАС России.