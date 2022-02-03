РИАМО - 3 фев. Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения Covid-19 под названием «Молнупиравир», сообщает Федеральное агентство новостей.

Препарат был разработан в компании «Промед рус». Выпускаются капсулы в дозировке 200 и 400 мг.

Известно также, что лекарство зарегистрировано в четверг. Его торговое наименование: «Эсперавир», а международное непатентованное – «Молнупиравир».

Ранее президент России Владимир Путин исключил введение локдауна на территории России из-за роста случаев коронавируса. Он также отметил, что в стране могут отменить карантин для контактирующих с Covid-пациентами.