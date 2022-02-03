РИАМО - 3 фев. Студенты строительных отрядов РСО Московской области участвуют в зимнем этапе межрегионального проекта «Титан– 2». На стройплощадке Курской АЭС работают 4 студента из Сергиево-Посадского колледжа и 4 студента из Дмитровского техникума, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В течение 2 месяцев студенты из Московской области будут проходить производственную практику по профилю обучения, помогая в строительных работах на Курской АЭС.

«Стройка — это не просто место, где работают ребята, это место объединения отрядов, это школа жизни. Сейчас там работают студенты из Москвы, Воронежа, Курска, Московской области, Омска и других регионов. Это и обмен опытом, и получение реальных практических навыков по строительным профессиям. Уверен, наши ребята представят Московскую область на высоком уровне!» — отметил руководитель РСО Подмосковья Павел Ковалев.

Сначала студенты пройдут обучение, прослушают лекции, а также познакомятся с правилами техники безопасности при работе на АЭС. Ребята еще смогут пообщаться с опытными строителями.

Участники студотрядов будут проводить отделочные работы теплового контура. Они будут трудиться в турбинном здании нового энергоблока АЭС, бетонировать нижние опорные кольца вытяжных башен.

«Наше путешествие на межрегиональную стройку «Титан-2» — это маленькая мечта. Тут строится новый блок «Курской АЭС». Стройка максимально масштабная. И когда ты видишь эти масштабы, ощущаешь себя частью большого дела, полезного дела. Для нас это огромная возможность получить бесценный опыт в своих профессиях, на которые мы обучаемся, поработать с таким работодателем, как «Росатом», — отметил студент Сергиево-Посадского колледжа Артем Шмелев.

Для работы на данном объекте студенты прошли конкурсный отбор, критериями которого стали квалификационный разряд по рабочей профессии строительного профиля и личные достижения кандидатов.

По итогу работы студентов на АЭС будут определены лучший отряд по производственным показателям, лучший командир, комиссар на каждом объекте, а еще лучшие бойцы отрядов.