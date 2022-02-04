РИАМО - 4 фев. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. А вот в Америке в этот день почитают такое полезное блюдо, как домашний суп.

Всемирный день борьбы против рака

С 2005 года все страны 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Организатором памятного дня выступил Международным противораковый союз.

Памятная дата нужна, чтобы привлечь внимание людей к проблеме онкозаболеваний. Дата призвана напомнить о коварности рака и снизить смертность от недуга.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Международный день человеческого братства

Больше года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию об учреждении новой памятной даты - Международного дня человеческого братства. Эту дату теперь отмечают 4 февраля.

День выбран не случайно. Именно 4 февраля в 2019 году Папа римский Франциск II и Верховный имам Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба подписали документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Документ призван развить диалог между мировыми религиями, преодолеть межконфессиональные противоречия и обсудить вопросы предотвращения межрелигиозной розни.

Национальный день домашнего супа

Американцы в этот день вспоминают о таком полезном блюде, о котором люди зачастую забывают в бешеном ритме мегаполиса. Речь идет, конечно, о супе. Именно 4 февраля в США отмечают – Национальный день домашнего супа. О том, кто и, когда учредил памятную дату, неизвестно.

Праздник создан для того, чтобы напомнить о пользе свежего домашнего супа, домашнем уюте, где еда готовится с любовью и старанием.