РИАМО - 3 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «СК СпортТехМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» о внесении сведений в отношении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков. Это связано с односторонним отказом от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству лесопарка «Леонидовка».

По результатам рассмотрения обращения, УФАС признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении фирмы подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, ООО обратилось в суд. Но там отказали организации в удовлетворении требований и подтвердили законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.