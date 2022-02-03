РИАМО - 3 фев. Пожарные потушили возгорание в кирпичном здании на улице Спартаковской в столице, сведений о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о горящем здании поступило в 19:52. В 20:25 возгорание локализовали и в 20:27 ликвидировали на площади 10 кв. м.

Как уточняет пресс-служба московского Дептранса, перекрыто движение транспорта по Нижней Красносельской улице на участке от Спартаковской улицы до Елоховского проезда из-за пожара.

Согласно открытым данным, по адресу: ул. Спартаковская, д. 15, расположен Богоявленский кафедральный собор.