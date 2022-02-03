РИАМО - 3 фев. В четверг на сцене Московского Губернского театра празднует 15-летие Губернаторский оркестр Подмосковья, артистов наградили в честь памятной даты, передает корреспондент РИАМО.

«За 15 лет работы оркестра они (музыканты - ред.) очень выросли, творчески выросли. Они могут сыграть все, от классики до хип-хопа, джаз, поп-музыку. <…> Они все наши, губернские, это наша большая семья», - сказал художественный руководитель Московского Губернского театра, актер Сергей Безруков.

Он отметил талант и артистизм музыкантов и добавил, что они активно принимают участие в спектаклях, как актеры.

«Сейчас театр современный, поэтому требуется живое звучание, живые голоса. <…> Все наши спектакли (проходят ред.) при поддержке нашего оркестра», - добавил Безруков.

Награды музыкантам оркестра вручила министр культуры Московской области Елена Харламова. Она также передала поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Именно с его приходом (главного дирижера Губернаторского оркестра Московской области Серея Пащенко - ред.) оркестр получил совершенно другое направление, стал лабораторией творческой, частью актерского коллектива Московского Губернского театра, который не сопровождает спектакли, а является полноценным участником», - сказала Харламова.

Постановлением губернатора региона Пащенко наградили орденом за заслуги перед Московской областью третьей степени. Кроме того, коллектив оркестра отметили благодарностью губернатора за высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие театрального искусства в Московской области.

Почетное звание заслуженного артиста Московской области присвоили музыкантам Сергею Скотарю и Зуфару Габидуллину. Благодарностью губернатора Московской области наградили дирижера Кирилла Черчика, музыкантов Павла Пахмутова, Станислава Поликарпова, старшего администратора оркестра Дмитрия Куличкова.

Кроме того, распоряжением министерства культуры Московской области почетной грамотой отметили артистов Татьяну Иванову, Александра Галныкина, Илью Ефремова и Алексея Костюхина.