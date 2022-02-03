РИАМО - 3 фев. ООО «Лаврентьева и партнеры» уклонилось от подписания контракта на оказание услуг по взысканию (урегулированию) просроченной задолженности по оплате за потребленные коммунальные ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Работы нужно было провести для нужд филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «ШВК».

Согласно представленным сведениям, заказчик направил в адрес компании проект договора в установленный законом срок. В регламентированный срок фирма не представила через оператора электронной площадки подписанный проект документа, в связи с чем заказчику поступило уведомление об уклонении компании от заключения договора.

На заседании комиссии регионального УФАС России ООО «Лаврентьева и партнеры» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта договора в установленные законом сроки.

Выслушав доводы и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.