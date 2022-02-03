РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» городского округа Мытищи прошло торжественное закрытие турнира, посвященного памяти тренера школы В.К. Астахова, сообщается на сайте администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие команды юношей 2011 года рождения и девушек 2010 года рождения. В награждении приняли участие члены семьи В.К. Астахова: его жена Наталья - мастер спорта СССР, игрок команды мастеров «Спартак» (Московская область), сыновья: Денис, Андрей и внучка Кира Астахова.

По итогам турнира первые места завоевали команды «Мытищи-2», вторые места заняли команды «Мытищи-1». В сложных эпидемиологических условиях особенного уважения заслуживают гости турнира. В соревнованиях юношей 3 место заняли воспитанники спортшколы из Люберец, на 4 месте - ребята из Богородского горокруга. У девушек на 3 месте оказалась команда Химок, на 4 месте – команда Люберец.

Лучшими игроками в командах признаны: Артемий Брунов (Мытищи-1); Александр Краснопольский (Мытищи-2); Иван Ямщиков (Люберцы); Семен Щукин (Богородский); Елизавета Худова (Мытищи-1); Алина Тимошенкова (Мытищи-2); Анна Любимова (Химки); Александра Никитина (Люберцы).

MVP турнира у юношей стал Абрамов Александр (Мытищи-2), у девушек - Холзакова Анастасия (Мытищи-2).

Памятными подарками были награждены все участники турнира.