РИАМО - 3 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «Репутация» о нарушении Закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство с жалобой обратились представители компании «Репутация» на действия (бездействие) ГКУ Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению доступа к сервису поиска, отбора и оценки зарегистрированных юрлиц и ИП, для возможности проведения анализа их финансового состояния и участия в торгово-закупочной деятельности.

По результатам рассмотрения УФАС Подмосковье признало жалобу ООО «Репутация» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, фирма обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.