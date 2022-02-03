РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В городском округе Мытищи мобильный пункт вакцинации от Covid-19 около экобазара будет работать 4, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 21 и 22 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Там работает пункт вакцинации центра здоровья поликлиники 2 Мытищинской городской клинической больницы.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и сертификат вакцинации в электронном или распечатанном виде, если была сделана прививка ранее. Перед процедурой - осмотр терапевта.

Вакцинировано от коронавируса в Мытищах 165 404 человека, из них люди старше 60 лет - 39 417. Ревакцинацию прошли 17 704 человека. Также вакцинировано 50 детей от Covid-19.