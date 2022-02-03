РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами городского совета Рустамом Фахрисламовым и Александром Евсюткиным проверили ход текущего ремонта в доме №5 по улице Поликахина, а также уборку от снега в новой жилой застройке на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам Фахрисламова, дому №5 на улице Поликахина 8 лет, но его жители совместно с управляющей компанией приняли решение о проведении косметического ремонта в подъездах.

«Подрядная организация приводит в порядок стены и потолки. На этажах, где уже проведены работы, стало чисто и уютно. Ремонт выполнен в двух из семи подъездов. В плане УК на этот год – 17 подъездов. Это хорошая программа, которая должна продолжаться, в том числе по инициативе собственников жилья», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в 2021 году в Балашихе отремонтировано 617 подъездов, а на текущий год планируют отремонтировать еще 263.

В ходе рабочего визита депутаты также посмотрели, как проходит уборка снега в новой жилой застройке на улице Струве.

«У домов №7, 7/1, 9, 9/1 на ул. Струве до асфальта вычищены все дорожки, внутридворовые проезды и на детской площадке снег убран. На вывозе осадков со двора работает два трактора, за которыми подчищают дворники. И это точно не образцово-показательное выступление, а хороший пример ответственного отношения к делу», - отметил областной депутат.

Евсюткин рассказал, что в новых домах в основном живут молодые семьи, которые активны и умеют добиваться поставленной задачи. Многие из них работают в Москве и требуют от местных властей такого же порядка, как и в столице.

«На ул. Струве в прошлом году, с подачи инициативной группы микрорайона выполнено благоустройство пруда Коровка. На этот год жители предложили обустроить площадку для выгула собак», - добавил Евсюткин.

Ефимов поблагодарил коллег депутатов за хорошую организацию работы с жителями нового микрорайона.

«Продолжим мониторинг уборки города. Слишком много поступает жалоб от жителей. В «красной зоне» по количеству обращений – Южный, Северный, ВНИИПО. Попросим специализированную организацию, ответственную за уборку города, направить дополнительную технику в микрорайоны», - сказал Ефимов.