РИАМО - 3 фев. Российская национальная валюта стала самой недооцененной по «индексу бигмака», связано это со стоимостью локальных продуктов, из которых делают бургер, сообщил экономист Евгений Надоршин.

Российская валюта заняла самую последнюю строчку в этом индексе. Сейчас бургер стоит в РФ 135 рублей или 1,77 доллара, в то время как в США его можно купить за 5,81 доллара или 444 рубля.

Справедливый курс по этому индексу должен быть 23,24 рубля за доллар, и российская валюта недооценена на 70%.

«Все последние годы «индекс бигмака» показывает недооцененность рубля. В том числе это связано с тем, что Россия вполне может похвастаться относительно недорогим локальным продовольствием», – сказал Надоршин в интервью радио Sputnik.

По его словам, несмотря на подорожание, которое в России наблюдают последние 2 года, локальная еда, в том числе в ресторанах, в стране дешевая.