РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. Стартовали соревнования на Кубок главы городского округа Мытищи по плаванию, в них принимают участие 20 команд со всего Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию заслуженно считается одной из лучших в Подмосковье и ежегодно собирает в бассейне «Бригантина» сильнейших представителей плавательной школы региона.

От имени главы Мытищ Виктора Азарова участников соревнований приветствовал его заместитель, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, мастер спорта России Владимир Агеев.

«Это наш уже традиционный турнир, который входит в календарь федерации плавания. Несмотря на сложный период и условия пандемии, к нам приехали 20 команд из спортивных школ всего Подмосковья. В Мытищах всегда соревнования организованы на высоком уровне. И при всех ограничениях спортсмены готовы показать свои лучшие результаты», - сказал Агеев.

350 спортсменов из Мытищ, Фрязина, Протвина, Щелкова, Балашихи, Одинцова, Раменского, Черноголовки, Чехова, Сергиева Посада, Орехово-Зуева, Наро-Фоминска, Егорьевска, Домодедова, Куровского, Королева вступили в борьбу за главный приз соревнований. В командном зачете представители Мытищ всегда были в родном бассейне победителями, уступают победу разве что на отдельных дистанциях.

Директор мытищинской СШОР по плаванию Марина Белова отметила, что в бассейне «Бригантина» эти соревнования проводятся в девятый раз. В этом году они проходят в ограничительном режиме. Но среди участников пловцы очень высокого уровня, мастера и кандидаты в мастера спорта, юные пловцы, которые повышают свои результаты на официальных стартах.

«Сборная нашей школы представлена не в самом сильнейшем составе. Наши лидеры сейчас ведут подготовку к чемпионату России. Но и те, кто сегодня в составе команды школы, готовы подтвердить свои планы на высокие результаты и оставить Кубок главы городского округа Мытищи в родном городе», - добавила Белова.