РИАМО – 4 фев. В особой экономической зоне «Технополис «Москва», на площадке «Алабушево» весной появятся новое производство медицинских тест-систем и исследовательская лаборатория. Сейчас ведут финальные работы по подготовке помещения, завозят оборудование. Тут появится 200 рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Медицинские тест-системы, которые будут производить на предприятии, ориентированы на рынок Москвы и субъектов РФ. Часть продукции планируют экспортировать.

«Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие Covid-19. Планируется, что на предприятии будут производить около 12 миллионов единиц продукции в месяц», — сказал Ефимов.

Общая площадь предприятия составляет 2,5 тыс. «квадратов». Половину занимают «чистые помещения» с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок, апробации. На другой части территории будут проводиться маркировка и комплектация готовой продукции и вспомогательные работы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что сейчас идет оснащение «чистых помещений». Компания оценила, что объем инвестиций в производственное оборудование составит не меньше 400 млн руб.

Компания, которая открывает производство, была основана 3 года назад в наукограде Кольцово Новосибирской области. Ее специализация – производство медицинских диагностических наборов и разработка новых тестов. Ранее компания получила патент на тест-систему, созданную на основе иммуночипов, она решает проблемы ранней диагностики, профилактики, лечения многих инфекций. Локализация производства в московской ОЭЗ станет новым этапом развития для предприятия.

Гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что компания нацелена на получение статуса резидента ОЭЗ. Это откроет ей доступ к налоговым и таможенным преференциям.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.​