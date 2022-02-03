РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Роддом в подмосковном Красногорске планируют открыть после капитального ремонта в июне нынешнего года, сообщил глава горокруга Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков напомнил, что развитие системы здравоохранения, в частности, строительство новых и ремонт существующих медицинских учреждений, – одно из приоритетных направлений, о которых говорил в своем обращении к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев.

В Красногорске на данный момент идет капитальный ремонт здания роддома с полной заменой окон, внутренних и внешних инженерных коммуникаций, перекрытия кровли здания, капитально обновляются потолки, стены и полы.

После ремонта в роддоме будут работать 11 родильных залов, ранее их было шесть, в два раза увеличится количество операционных, появятся по шесть коек интенсивной терапии для взрослых и для новорожденных.

Также будет проведено благоустройство и озеленение территории.

«Объект находится на стадии 80% готовности, сейчас там трудятся 134 рабочих. Открытие роддома запланировано на июнь 2022 года», – сообщил Волков.