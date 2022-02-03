РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. В этом году около 30 населенных пунктов догазифицируют в подмосковном Красногорске в рамках президентского проекта «Социальная газификация», сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

В своем Instagram-аккаунте Волков напомнил, что проект стартовал в июле 2021 года. В Красногорске по нему уже газифицировали 8 населенных пунктов.

«В этом году догазификации подлежат еще 28 населенных пунктов. Первые строительно-монтажные работы стартуют уже на следующей неделе», – сообщил Волков.

С 8 по 20 февраля их проведут в поселке Светлые горы, с 20 февраля по 10 марта – в деревне Желябино, со 2 по 31 марта – в деревне Козино и с 10 по 31 марта – в деревне Нефедьево.