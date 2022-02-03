РИАМО - 3 фев. Следить за успехами сборной России на Олимпиаде можно будет сразу в пяти скверах и парках Московской области. В них будут организованы специальные фан-зоны «Олимпийские сезоны в Подмосковье» с трансляцией соревнований на больших экранах, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Проект «Олимпийские сезоны в Подмосковье» реализуется в рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

Любой желающий, проводя время на свежем воздухе, сможет поболеть за российскую олимпийскую сборную и подмосковных спортсменов.

«Зимние Олимпийские игры в Пекине - важнейшее событие в мире спорта. Безусловно, следить за состязаниями сильнейших атлетов планеты будут миллионы зрителей. По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Подмосковье организованы фан-зоны, где жители и гости региона смогут болеть за наших спортсменов, сопереживать и радоваться победам», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Каждая фан-зона представляет собой большое живое пространство, куда можно прийти не только поболеть, но и поучаствовать в мастер-классах по зимним видам спорта, узнать свежие спортивные новости из Пекина, а также насладиться повторами лучших моментов на большом экране. Кроме того, фан-зоны будут оснащены фуд-кортом, тематической фотозоной и специально оборудованной сценой.

Абаренов добавил, что идея заключается в том, чтобы объединить людей на свежем воздухе вокруг спортивного события. Он выразил уверенность, что каждая площадка будет пользоваться большой популярностью.

«Пять локаций символизируют пять олимпийских колец. Исходя из этого, в каждом округе, где будет организована площадка, есть возможность определять свою цветовую гамму, формировать свое «олимпийское лицо». Приглашаю всех болеть за нашу сборную вместе!» — подчеркнул министр.

По выходным дням для посетителей фан-зон подготовлена развлекательная программа: показательные выступления и мастер-классы, интеллектуальные квизы с памятными призами, массовое катание на катках, а также товарищеские хоккейные и конькобежные соревнования.

Площадками для «Олимпийских сезонов» выбраны следующие локации:

- сквер «Юбилейный», Химки;

- набережная Москвы-реки в Павшинской пойме, Красногорск;

- парк Малевича, Одинцовский округ;

- парк имени Ларисы Лазутиной, Одинцово;

- парк «Елочки», Домодедово.

Фан-зоны будут работать ежедневно с 10 до 19 часов с 5 по 20 февраля.