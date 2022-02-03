РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» ежедневно проводят мониторинг стихийных и необорудованных горок, данные о которых передают в администрации муниципалитетов, говорится в сообщении службы.

Жителей предупреждают, что кататься нужно только на оборудованных для этого местах. Нельзя кататься с горок, спуски которых выходят на проезжую часть или водоемы, а также на склонах, где есть препятствия в виде деревьев, фонарных столбов и заборов.

Горка – место повышенной опасности. В случае происшествий, необходимо звонить 112.