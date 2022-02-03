РИАМО - 3 фев. В четверг на 49 км Дмитровского шоссе фура во время движения задела автовышку с рабочим, который в результате слетел на землю и скончался на месте происшествия. Следователи выясняют обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Также в ДТП получили травмы еще двое рабочих. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.