РИАМО - 3 фев. Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не собираются в ближайшее время вводить ограничения из-за распространения нового омикрон-штамма, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы государства, эту тему он обсудил с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

«Нет у правительства таких планов вводить какие-то дополнительные ограничения. Даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — заявил Путин.

В России отмечается рост новых случаев заражения. Это связано с новой мутацией коронавируса – омикрон-штаммом. Этот подвид гораздо заразнее предыдущих мутаций, но болезнь протекает легче.