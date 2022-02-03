РИАМО - 3 фев. Из загоревшейся мебельной фабрики в подмосковном Фрязине эвакуировали 70 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«По пострадавшим информация не поступала, зато поступила информация, что с объекта было эвакуировано 70 человек», - сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, возгорание распространилось на всю площадь здания в 7 тыс. кв. м.
Пожар начался в четверг вечером. На месте ЧП работают 25 человек и 8 единиц техники.
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