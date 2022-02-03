РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает жителей об опасности сосулек и наледи на крышах и просят быть внимательными возле домов, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Кроме того, сосульки и снежные массы могут упасть на припаркованные автомобили.

При движении на тротуарах жителей просят держаться на расстоянии от домов с нависающими сосульками и снегом и не парковать рядом транспорт. Не следует игнорировать выставленные коммунальными службами ограждения. Также не рекомендуется ходить по улице в наушниках, так как из-за этого можно не услышать шум от падения снега.

В случае, если житель услышал шум падающей ледяной глыбы, нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, так как козырек крыши послужит укрытием.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».