РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Рабочие завершили ремонт танцевального класса в Доме культуры «Металлург» Подольска, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

В рамках инициативного бюджетирования в Доме культуры «Металлург» проведен ремонт танцевального класса. Полностью заменено покрытие пола – вместо скользкого ламината уложен палубный брус, который идеально подходит для занятий народной хореографией. Установлены новые балетные станки, большие зеркала, заменено освещение.

В рамках контракта приобретены четыре мобильных балетных станка и балетный линолеум Grabo для занятий современной хореографией. Стоимость работ – 1,4 млн рублей.

Финансирование осуществлялось из бюджета Московской области при поддержке депутата Мособлдумы прошлого созыва Вячеслава Крымова, с софинансированием из муниципального бюджета.