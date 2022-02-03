РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. В нынешнем году благоустройство сквера на улице Карбышева в микрорайоне Южный Балашихи могут включить в программу инициативного бюджетирования, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В городской детской библиотеке №2 Ефимов отчитался о своей работе за 2021 год на избирательном округе перед активом микрорайона Южный. Парламентарий рассказал, что совместно с муниципальными депутатами, общественниками в 2021 году было реализовано порядка 1 тыс. мероприятий, около 300 партийных акций. В основном, это был мониторинг строительства и капремонта социальных объектов, встречи во дворах и на предприятиях.

«Вместе с жителями Южного нам удалось добиться восстановления двух из трех автобусных остановок «Южный» и «СоюзДорНИИ», которые были демонтированы при реконструкции Горьковского шоссе. В этом году будем предлагать в программу инициативного бюджетирования включить благоустройство сквера на улице Карбышева, напротив онкологического диспансера», - сказал Ефимов.

Отвечая на вопросы, он отметил, что программа капремонта и дооснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения обязательно продолжится и в текущем году.

Ефимов отметил, что капитально отремонтировано инфекционное отделение филиала №1 Балашихинской областной больницы, заасфальтирована территории филиала, обустроена парковка на 25 автомобилей. Продолжается ремонт в отделении интенсивной терапии и реанимации филиала №1 областной больницы.

За период 2020-2021гг. полностью обновлен автопарк Балашихинской подстанции скорой помощи. В город поступило 22 новых автомобиля, в том числе 2 реанимобиля.

«Задача, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев – к 2025 году заменить аналоговое медицинское оборудование на цифровое. Уже в этом году в больницы Подмосковья, в том числе и Балашиху, будет закуплена 101 единица крупного оборудования (рентген-аппараты, МРТ, КТ)», - подчеркнул областной депутат.

По его словам, особое внимание всего депутатского корпуса на ближайшие 5 лет будет уделено реализации наказов горожан. По Балашихе – это почти 62 тыс. инициатив, которые вошли в программу партии «Единая Россия» «Подмосковье – территория перемен».

По завершению встречи, Ефимов по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил Знак «За труды» председателю ТОС «Южный-7» Светлане Волостновой и благодарственные письма регионального парламента активистам микрорайона Алексею Данилину и Людмиле Крянга.

Отчеты депутата в микрорайонах города будут продолжены.