РИАМО - 3 фев. Губернаторский оркестр Московской области – это многогранная команда профессионалов и неотъемлемая часть многих спектаклей Московского Губернского театра, сообщил журналистам заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

1 февраля оркестру исполнилось 15 лет. 3 февраля на сцене Московского Губернского театра проходит бенефис оркестра.

«Я наблюдаю оркестр последние 9 лет. В 2013 году я был назначен министром культуры Московской области. Тогда оркестр был самостоятельной единицей, вполне яркой. Спустя год мы его, так скажем, влили в Губернский театр. <…> Оркестр — неотъемлемая часть многих спектаклей театра», - добавил Рожнов.

По словам главного дирижера Губернаторского оркестра Московской области Сергея Пащенко, оркестр, как и любой простой человек, свой день рождения встречает с прекрасным настроем. В планах на будущий год - новый репертуар, который удивит зрителей.

«И мы надеемся, что все-таки мы вернемся к формату заполняемости залов где-то на 100% и для нас откроются все площадки. И в городах Московской области, и в городах нашей необъятной страны», - отметил Пащенко.

По словам дирижера Кирилла Черчика, оркестр активно участвует в театральных проектах, пишет музыку специально для спектаклей.

«Объем музыкального материла (в 2021 году - ред.) был очень большой. Здесь пандемия никак не сказывается на интенсивности нашей работы» - рассказал Черчик.

Пащенко также добавил, что в период пандемии музыканты продолжали свои ежедневные занятия в индивидуальном формате. Во время перехода работы в онлайн-формат артисты не теряли контакт с зрителями.

«Вместе с нашими драматическими артистами было создано МГТ ТВ, <…> где наши музыканты представляли некие номера. Была и классика, и эстрада, и джаз», - заявил Пащенко.

В период локдауна артисты находились дома, музыканты снимали себя сами, потом материал сводился и объединялся в единый формат. При этом важно было избежать потери качества звука, что неизбежно происходит при записи выступлений на мобильные устройства.

В честь своего 15-летия артисты Губернаторского оркестра Московской области подготовили для зрителей праздничную программу. На сцене прозвучат инструментальные композиции, классическая, джазовая и популярная музыка в исполнении оркестра, актеров театра и приглашенных гостей. Бенефис оркестра пройдет в двух отделениях.