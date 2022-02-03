РИАМО - 3 фев. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту пожара на мебельной фабрике во Фрязине, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка поручена Щелковской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Пожар произошел вечером в четверг. На месте ЧП работают 25 человек и 8 единиц техники. Других подробностей происшествия пока нет.