РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В Подольске приезжий нашел банковскую карту и оплатил ей покупки, теперь против него возбудили уголовное дело за кражу денежных средств, сообщил помощник прокурора Ян Паскарь.

Мужчина 27 ноября 2021 года вблизи магазина «Продукты» на улице Рабочая, 32/24 обнаружил на тротуаре утерянную банковскую карту ПАО «Сбербанк». Затем совершил операции по оплате товаров на общую сумму 7 611 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали уроженца города Волоколамска. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

1 декабря 2021 года Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по Подольску уголовного дела. В нем усматривается признак состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета) в отношении неустановленного лица.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия контролирует городская прокуратура.