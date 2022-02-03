РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. В четверг министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводилась видеоконференция с муниципальными образованиями региона, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка городского округа Мытищи.

От Мытищ в видеоконференции принял участие заместитель главы администрации горокруга Иван Харьков.

На конференции обсудили усиление мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, своевременную очистку от снега и наледи прилегающих территорий к торговым объектам.

Также обсудили подключение к мобильному приложению руководителей торговых объектов по вопросу содержания внешнего облика предприятия и прилегающей к нему территории, порядок размещения НТО в соответствующую схему.

По вопросам приняты решения по принятию мер для их выполнения.