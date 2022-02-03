РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. С 2015 года на территории Люберец провели капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы продолжается реализация программы по ремонту объектов здравоохранения. В своем обращении к жителям глава региона подчеркнул, что «здравоохранение - самая чувствительная тема для каждой семьи и каждого человека». Всего с 2015 года в округе капитально отремонтировано 40 объектов здравоохранения. В 2021 году в пяти медучреждениях округа было заменено 8 лифтов», - сказал Ружицкий.

Также отремонтированы патологоанатомический корпус и бюро судебно-медицинской экспертизы, поликлиника №11 Люберецкой областной больницы в поселке Малаховка.

Он добавил, что до 10 февраля 2022 года планируется завершение капремонта еще двух кабинетов в детской больнице и сосудистом центре, а также оснащение их аппаратами МРТ.