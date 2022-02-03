РИАМО - 3 фев. Пожар произошел вечером в четверг в нежилом здании в городском округе Фрязино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Фрязино, Окружной проезд, 18А, поступило на пульт дежурного в 17:54. На пожар выехали 8 единиц техники, 25 человек.

Другие подробности происшествия неизвестны.

По данным открытых источников, по этом адресу находится склад, полиграфические услуги, производственное предприятие, интернет-магазин.