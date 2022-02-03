РИАМО - 3 фев. Пожар произошел вечером в четверг в нежилом здании в городском округе Фрязино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре по адресу: Фрязино, Окружной проезд, 18А, поступило на пульт дежурного в 17:54. На пожар выехали 8 единиц техники, 25 человек.
Другие подробности происшествия неизвестны.
По данным открытых источников, по этом адресу находится склад, полиграфические услуги, производственное предприятие, интернет-магазин.
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