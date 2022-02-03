РИАМО - 3 фев. Родной брат Владимира Кузьмина Александр страдает алкоголизмом. Об этом рассказал брат музыканта Криса Кельми Евгений Суслин, сообщает Teleprogramma.pro.

Такое заявление Суслин сделал в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов». По его словам, Александра нужно спасать от этой зависимости.

«Когда посмотрел на Сашу, то у меня испортилось все впечатление. Возникло полное дежавю. То, что происходило с моим братом на протяжении всей жизни, — все просто под копирку. Один в один происходит. Крис с женой не подходили друг другу. Он сильно пил, а ей надоело его спасать», - сказал Суслин.

Он уверен, что что жена Александра Кузьмина может его бросить из-за пагубной привычки. Если это произойдет, мужчина умрет. Также Суслин в эфире программы сделал предположение о том, что жена Александра намеренно его спаивает.

Владимир Кузьмин плохо общается с братом Александром. Недавно Александр Кузьмин избил свою жену, а она это сняла на видео и поделилась кадрами в эфире ток-шоу.