РИАМО - 3 фев. За прошлый год компания «Мострансавто» отправила на утилизацию более 21,8 тыс. изношенных шин, их общий вес составил порядка 642 тонн, сообщает пресс-служба компании.

Для утилизации шин заключен централизованный договор с организацией, которая вывозит и перерабатывает покрышки. До утилизации старые шины хранят на складе предприятия, который находится в Ногинске.

Больше всего покрышек – более 10,7 тыс. штук – сдано в типоразмере 185/75R16C, которые используются на транспортных средствах (ТС) малого класса. Шины для автобусов большого класса 295/80R22.5 и 275/70R22.5 составили свыше 5,6 тыс. и 3,1 тыс. штук соответственно. Также компания сдавала на утилизацию покрышки для автобусов среднего класса.

После переработки резиновую крошку, которая получается из шин, используют в работах по благоустройству детских площадок и придомовых территорий, а еще из нее производят кровельные материалы и т.д.

Кроме покрышек, компания еще сдает на утилизацию отработанные трансмиссионное и моторное масла. В прошлом году объем отправленных на переработку техжидкостей составил 38 тыс. литров.