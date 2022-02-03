РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. В подмосковном Подольске по постановлению прокуратуры коммерческую организацию, производящую лекарственные препараты, оштрафовали на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник Подольского городского прокурора Алексей Зиновьев.

Подольская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в деятельности организации, осуществляющей производство лекарственных препаратов.

Установлено, что представитель коммерческой организации с целью избежания административной ответственности за нарушения трудового законодательства дал взятку должностному лицу территориального отдела Государственной инспекции труда в Московской области в размере 50 тыс. рублей.

По данному факту прокурором в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам его рассмотрения суд признал юридическое лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей, который оплачен в полном объеме.